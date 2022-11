Besançon : une statue de Victor Hugo dégradée

Police

Deux hommes ont été interpellés jeudi, suspectés d'avoir commis des dégradations sur deux statues à Besançon, dont l'une à l'effigie de Victor Hugo, œuvres de l'artiste sénégalais Ousmane Sow, raconte Le Figaro.

Le quotidien local, l'Est Républicain, s'est étonné du travail réalisé par la fonderie de la Fondation Coubertin, insistant sur les couleurs de la statue, et sur l'aspect foncé du visage, en bronze, écrivant «Victor Hugo a pris un sacré coup de soleil».

Le quotidien citait notamment Béatrice Soulé, l'ancienne compagne et agent de l'artiste (décédé en 2016), jointe au Sénégal, qui semblait désapprouver le travail de restauration réalisé. «On dirait un Victor Hugo noir, ce qui n'a jamais été l'intention d'Ousmane» avançait-elle, soulignant que «le visage original était de couleur chair».

De nombreuses critiques et articles de presse sur la rénovation de la statue ont alors fleuri, en prenant notamment pour cible la maire de Besançon, l'écologiste Anne Vignot. Et lundi, la statue a été retrouvée dégradée, une couche de peinture blanche recouvrant le visage et les mains de l'écrivain ajoute Le Figaro.