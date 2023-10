Ballon d'or 2023 : Lionel Messi sacré pour la huitième fois de sa carrière

L'Argentin Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023, le huitième de sa carrière, record absolu. Il devance Erling Haaland et Kylian Mbappé.

L'Argentin Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or 2023, le huitième de sa carrière, record absolu. Il devance Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Et de huit ! Déjà sacré en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021, Lionel Messi a soulevé, ce lundi soir, dans l'écrin majestueux du théâtre du Châtelet à Paris, son huitième Ballon d'Or France Football, améliorant le record absolu en la matière (son dauphin et éternel rival, Cristiano Ronaldo, en détient cinq).