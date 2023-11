Audience radios: France Inter signe une rentrée record, Europe 1 se redresse

La radio, qui reste la plus écoutée de France, signe même une rentrée record sur la période septembre-octobre.

La radio, qui reste la plus écoutée de France, signe même une rentrée record sur la période septembre-octobre, selon l'enquête publiée jeudi par Médiamétrie. Inter a rassemblé en moyenne près de 6,9 millions d'auditeurs chaque jour, soit 144 000 de plus que l’an passé à la même époque. Sa part d’audience, en hausse de 0,2 point atteint 13,7%. Les changements effectués dans la grille des programmes n’ont donc pas déstabilisé les auditeurs. Première matinale de France, le 7/10 avec Nicolas Demorand et de Léa Salamé, signe une rentrée historique avec près de 4,8 millions d’auditeurs, soit 66 000 de plus en un an et une part d’audience en progression de 0,5 point à 17,1%. France Inter a été principalement portée par ces rendez-vous d’info.

Europe 1 de son côté se redresse. «C’est la première rentrée depuis 10 ans que la station est en hausse», se réjouit Constance Benqué, la présidente de Lagardère News. La radio est écoutée tous les jours par 2,14 millions d’auditeurs, soit 81 000 de plus en un an. Sa part d’audience a aussi repris des couleurs à 3,3% soit 0,2 point de plus.