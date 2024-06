Au Danemark, des ramens trop épicés et jugés dangereux sont retirés de la vente

Les Buldak ramen de la marque coréenne Samyang, lancés dans les années 60, sont dans le viseur des autorités. Parmi les plus populaires trônent toutes les saveurs épicées, telles que « hot chicken », « stew » et leurs déclinaisons deux ou trois fois plus épicées.

L’agence alimentaire danoise a décidé mardi 11 juin d’interdire les gammes de ramens les plus épicées après avoir jugé que les niveaux de capsaïcine, composant actif du piment, sont « si élevés qu’ils présentent un risque d’empoisonnement aigu pour le consommateur ».

Le fabricant affirme, lui, qu’il n’y a aucun problème avec la qualité de ses produits, relaie la BBC : « Nous comprenons que les autorités alimentaires danoises ont rappelé les produits, non pas en raison d’un problème de qualité mais parce qu’ils étaient trop épicés ». En effet, les challenges poussant les internautes à consommer des produits excessivement épicés sont loin d’être sans danger. Un américain de 14 ans en a fait les frais en mai dernier. Il est décédé d’un arrêt cardioventilatoire après avoir testé le « One Chip Challenge », qui consiste à ingérer une chips à très forte concentration de capsaïcine en évitant de boire de l’eau le plus longtemps possible.