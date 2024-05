À Bordeaux, un chantier à 100 millions d’euros pour transformer la gare Saint-Jean en « grande gare européenne »

La gare Saint-Jean, à Bordeaux.

La SNCF, Bordeaux, la métropole et la région, ainsi que la préfecture de la Gironde et Bordeaux Euratlantique, avec le soutien financier de l’Union européenne, ont lancé un projet partenarial intitulé «Grande gare de Bordeaux» pour inscrire celle-ci dans l’avenir.

«Notre gare Saint Jean est un patrimoine magnifique qui a besoin, au vu de la croissance très forte de sa fréquentation, de changer de dimension avec des aménagements structurants à l'intérieur comme à l'extérieur, pour qu'elle devienne une grande gare européenne», explique Pierre Hurmic, le maire écologiste de Bordeaux. D’abord estimé à 20 millions d’euros, le chantier vient de prendre une autre dimension, avec une enveloppe prévue entre 80 et 100 millions d’euros. Ce projet vise à «assurer durablement un fonctionnement efficace du PEM et une grande qualité d’accueil et de confort des voyageurs», précisent les collectivités et organismes partenaires.