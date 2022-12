Coeur

Tout aurait commencé le 24 décembre pour cette histoire qui buzze à Noël : Spike, une utilisatrice de Twitter publie une capture d'écran d'un extrait d'une conversation avec son amoureux selon PureBreak.

Mais quelques instants plus tard, une autre internaute aurait retweeté en écrivant : "Bonjour, c'est mon mec".

Mais ce n'est pas tout ! Peu après, une autre fille a lâché : "Pour info, je suis séparée avec lui depuis octobre 2021, mais on couchait encore ensemble jusqu'en avril. Donc le gars sortait avec vous deux, mais il était chez moi tous les soirs de la semaine". Et si comme si cela ne suffisait pas pour Timothée, une quatrième twittos à balancé : "Mais on est combien sérieux ??? On avait passé la soirée ensemble. On s'est embrassé pendant qu'il sortait avec d'autres, je crie".