Kylian Mbappé a accordé un entretien à Paris Match. Sophie Davant et William Leymergie sont à la Une de Voici.

Cette semaine, la presse People nous a préparé plein de petits paquets bien emballés !

La nouvelle Miss France nous la fait à l’envers : Dans Public, Diane Leyre, Miss Ile-de-France, élue cette semaine, se dit « la bonne copine qui ne cherche pas à plaire. » Utilisant son humour pour se cacher, elle veut laisser la lumière à ses copines. Ben, se présenter à (et devenir) Miss France, ce n’était pas très brillant comme stratégie pour rester dans l’ombre, alors. A 24 ans, la Parisienne, présentée comme très sure d’elle et féministe a évidemment tout pour plaire. Et a priori, elle ne doit pas être trop pénible à vivre, puisque Bernard Montiel, un temps jury a balancé en direct que la sélection était influencée par le comportement des candidates « ah non pas celle-là, trop chiante, on ne va pas la supporter toute l’année » lui aurait-on glissé à l’oreille au moment du vote. Et une ancienne Miss confirme « oui, si la fille est une peste, elle ne va pas passer ».

Ben Affleck s’engueule avec son ex en pleine rue. Les photos sont dans Public. L’acteur est masqué mais l’expression est claire : de gros yeux noirs, grands ouverts, les bras écartés et les mains tendues, il semble dire « Je t’avais prévenue, on a déjà parlé de tout ça ! ». Selon Public, c’est le sort scolaire de leurs enfants qui les préoccupe puisque les parents sortiraient tout juste d’un conseil de classe.

La bonne entente entre les ex se fissurerait de tout part : Jennifer Garner aurait soufflé dans les bronches de J.LO par téléphone, lui rappelant que Ben avait trois enfants, et qu’il serait bon qu’il s’en préoccupe et Ben, de son côté lance en ITW « si nous étions encore ensemble, je boirais surement encore. J’ai commencé à boire parce que j’étais coincé. Je ne pouvais pas partir à cause de mes enfants, mais je n’étais pas heureux ». Ouch

C’est la fin du premier trimestre et l’élève Kylian Mbappé reçoit les Félicitations. Le champion du monde donne une longue interview a Paris Match et offre son plus beau profil de premier de classe. Il a 23 ans, il est droit, carré, solide. Voilà. Et à part ça ? Heureusement qu’à la page d’après, sa mère balance tout ! Enfin, tout ce qui peut faire sourire sur son fiston : précoce, il pouvait citer et placer sur le globe tous les pays vainqueurs de la Coupe du Monde a 4 ans. Kylian était une pile électrique, très sûr de lui, insolent parfois et qui répétait à l’envi qu’il était le « Mozart du foot ». Il aurait rendu fou, par exemple, un chauffeur de taxi en chantant non-stop durant les 196km qui séparent Douala de Yaoundé. Autre pépite : il plume tout son entourage au Monopoly ! Qu’ils aient 8 ou 40 ans, ils n’ont pas le droit de quitter la table avant sa victoire. Et, solide comme son fils, Fayza Lamari donne peut-être la clé de son équilibre : à 17 ans, il recevait 200 euros d’argent de poche par mois. Il ignorait que son salaire s’élevait à 85.000.

Koh-Lanta s’est terminé en eau de boudin. La finale devait consacrer le cerveau des fraudeurs, Claude Dartois, mais nib, les 100.000 euros du prix de le victoire lui passe sous le nez. Selon la production du jeu d’aventure, c’est lui qui aurait entrainé les autres dans ces repas clandestins et même si aucun nom n’a été révélé pendant le prime, ses contrats seraient remis en question. Dans un long message sur Instagram, l’intéressé se dit « ni triste, ni déçu de ne pas avoir le titre ». Pas sûr qu’il tienne sa neutralité très longtemps.

Kim Kardashian a réussi son examen de droit à la troisième tentative et demande à la justice américaine de la déclarer légalement célibataire. Une façon d’enfoncer le clou vis à vis de Kanye West : son ex rechigne à signer les papiers du divorce, l’appelle toujours « ma femme » et envoie des messages contradictoires à la mère de ses enfants : d’un coté « reviens, bébé », en chanson dans son dernier album. De l’autre, il emménage avec sa petite-amie. « It’s complicated ».

Thomas Markle jette le gant aux pieds de son gendre : « Dans un combat en face à face, je le prends quand il veut. » La royauté, l’Angleterre, les châteaux… Là-bas, de l’autre côté de l’Atlantique, pour l’américain, ce doit être aussi le moyen âge… Le père de Meghan Markle voulait appuyer un gentil propos « Harry est un lâche ! Il a quitté ses responsabilités, sa grand-mère, son pays, c’est ridicule ». En forme, le vil sieur Markle a aussi balancé sur sa propre fille qu’il accuse de jouer les Cosette quand, pour faire pleurer dans les chaumières, elle invente que la seule sortie familiale que sa famille pouvait se payer, c’était la cafète du supermarché. Faux ! «Nous n’avons jamais eu à compter nos sous !». L’approche des fêtes de Noël fait le même effet à tous alors ? Rancoeurs et tabous familiaux font surface et sortent sans retenue ! Youpi !

Brad Pitt, déjà vigneron en France, se lance dans la musique à Miraval. L’acteur américain a entamé la rénovation d’un studio abrité depuis des décennies sur sa propriété du Var. AC/DC, The Cure, Sting ou Pink Floyd ont travaillé et enregistré sur place dans les années 70. A l’abandon depuis 20 ans, le lieu va être entièrement ripoliné avec l’aide d’un jeune français surdoué de la musique. Les premiers boeufs pourraient s’enregistrer dès cet été !

Après Sheila, Amanda Lear et même, l’ex Miss France Elodie Gossuin, la rumeur folle (et tarte) court sur Brigitte Macron. Une charmante personne totalement inconnue et une médium veulent nous faire croire que notre première dame était en fait… un homme. Les preuves seraient irréfutables (mais on ne les verra jamais) et la motivation est de taille : le duo de baltringues annonce qu’il va tout balancer si la vaccination devient obligatoire. Fascinant. Mais rassurez-vous, cette mouvance du complotisme a déjà un nom et est connue des spécialistes : cela s’appelle le «elite gendre inversion » et nous vient directement de l’extême droite américaine qui fabule sur la dégénerescence morale et sexuelle de nos élites. Oui, pour eux, Michelle Obama aussi, serait née homme. D’un commun accord, décidons d’en rire (même jaune), voulez-vous ?

Sophie Davant et William Leymergie, ça se confirme pour Voici. Les deux animateurs sont en couverture : ils dinent en ville avec des amis et ils sont proches, c’est indéniable. Des bisous, des câlins, la main sur la joue, le bras sur l’épaule… «Ils sont très complices, hyper tactiles, ils s’embrassent tout le temps, on dirait des ados… » confie un proche à l’hebdo. Amis depuis 30 ans, leur love story aurait débutée au début de l’été.

Gala s’offre une rétrospective de la carrière de Charlène de Monaco « dans le Monde », de sa première apparition aux côtés du Prince Albert, il y a 15 ans, dans les tribunes des JO, à l’exil en Afrique du Sud. Ce voyage spatiotemporel est supposé nous faire comprendre « les raisons de la souffrance » de la Princesse, comme promis en couverture. Mais, pas la peine de lire entre les lignes, vous ne trouverez aucune réponse, simplement le rappel d’une pression médiatique trop lourde et du dédain des monégasques pour leur Princesse. Rien de neuf sous le sapin.

La traditionnelle carte de voeux des Cambridge montre l’héritier de la couronne britannique en short. L’ensemble reste très royal, pas de panique, mais… inhabituel. Kate Middleton, elle, porte une robe longue, verte et légère, et les enfants des tenues décontractées. Peu d’infos ont filtré sur le contexte : vous saurez seulement que c’était en Jordanie, dans une grotte. Et que le cliché a été choisi parmi des photos de vacances écoulées « plus tôt dans l’année ».

Bruno Le Maire est le relecteur privilégié de Michel Houellebecq. Les deux hommes se sont rencontrés à plusieurs reprises pour « nourrir le nouveau roman » du Prix Goncourt. Il lui a donc réservé la primeur de certains passages, ça parait normal. En revanche, son éditeur a précisé qu’il ne donnera aucune interview ni à la presse, ni à la télé. Une décision en ligne avec l’excuse qu’il aurait donné à Frédéric Beigbeder pour refuser d’assister à la remise du prix Renaudot : Merci, mais je reste à la maison : je suis en pyjama, et y a Colombo à la télé…

Tomer Sisley prend la pose à Hollywood aux côtés de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, et Meryl Streep. Le frenchy partage avec ces pointures du cinéma américain l’affiche de « Don’t look up », une superproduction Netflix où deux astronomes tenter d’alerter un monde cynique et incrédule d’une comète va s’écraser sur la terre.

Et pour finir, Samuel Le Bihan s’affiche avec une nouvelle girlfriend , Stefania Cristian, un mannequin d’origine roumaine de 30 ans. Amélie Mauresmo prend la tête de Roland-Garros pour 3 ans. De son propre aveux, Drew Barrymore, 46 ans, passe trop de temps sur les sites de rencontres, elle est a priori toujours célibataire, donc. Juan Carlos fait du forcing auprès de son fils, le Roi Felipe VI, pour revenir vivre en Espagne. Après 4 ans passés en famille sur un bateau, Isabelle Camus avoue à Gala que le retour à Paris une semaine avant le confinement a été fatal au couple qu’elle formait alors avec Yannick Noah. La chanteuse Vitaa attend son troisième enfant, une petite fille, prévue pour le mois de Mars, après deux garçons qui ont 7 et 11 ans. Sur des skis, Bella Hadid et Kim Kardashian ont l’air godiches. L’ex-beau-père devenue belle-mère des soeurs Kardashian, Caitlyn Jenner s’est fait refouler d’un hôtel (chicissime sur Sunset Boulevard), parce qu’elle portait un jean troué. « Si nous sommes en retard, c’est parce que William met trop de temps à se coiffer », la duchesse de Cambridge a de l’humour.