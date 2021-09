Vers la création d'un grand parti démocrate français d’ici aux législatives, une coalition entre La REM et le MoDem ?

Bruno Le Maire

"Un parti présidentiel qui rassemble toutes les composantes de la majorité, c'est un moyen de donner de l'élan à la candidature d'Emmanuel Macron", a estime Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie ce matin, sur BFMTV .é

"Nous devrons bâtir un grand parti démocrate français d’ici aux législatives". La citation est signée Stéphane Séjourné, le conseiller politique d'Emmanuel Macron, dimanche 5 septembre dans le Journal du dimanche. Alors que La République en marche commence à se mettre en ordre de bataille pour 2022, le député européen reprend une proposition de longue date de François Bayrou écrit BFM TV

"Allié à la macronie depuis 2017, le maire de Pau avait trois jours plus tôt dans les colonnes du Figaro relancé l'idée. "Nous devons inventer un modèle nouveau, coopératif: chacun vient avec ce qu’il est et avec ce qu’il a, les sensibilités sont préservées (...). Seul un mouvement unitaire et large, à vocation populaire, pourra rassembler, accueillir, et nous permettre de nous enraciner." ajoute BFM TV.