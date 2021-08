Valérie Pécresse

"Il ne peut pas y avoir d'accueil inconditionnel de tous les Afghans en France, c'est absolument impossible. La France ne pourrait pas le supporter" a déclaré Valérie Pécresse sur RTL.

Selon elle, le doit d'asile doit "s'exercer en priorité à l'égard de tous les Afghans qui ont aidé la France ou qui ont aidé les libertés publiques, qui se sont prononcés pour la liberté et qui sont aujourd'hui menacés. Mais le droit d'asile et strictement le droit d'asile. Et si les Afghans sont déboutés du droit d'asile, et bien ils doivent rentrer chez eux, comme tous les demandeurs d'asile déboutés. C'est bien le grand problème de notre pays, c'est que nous n'arrivons pas à faire appliquer notre loi en matière d'asile", conclut-elle.

Par ailleurs, Valérie Pécresse dénonce l'aveuglement du président face à l'islamisme, à l'immigration incontrôlée, la montée de l'insécurité et la question de la laïcité dans notre pays. Elle estime qu'il a eu «une prise de conscience tardive».