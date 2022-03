Trafic transmanche P&O Ferries : 800 marins britanniques licenciés et remplacés par des Colombiens et des intérimaires

Un car ferry français de la cie Britanny Ferries

Le but serait de réduire de 50% la masse salariale

P&O Ferries, l'un des deux trasporteurs maritimes entre Douvres et Calais (entre autres), a annoncé le licenciement immédiat de 800 marins britanniques sur un total de 3.000 employés expliquent Les Echos.

Ils seront remplacés par des Colombiens et des intérimaires, déjà recrutés par la compagnie, afin de réduire de 50 % la masse salariale, selon des sources syndicales.

Les salariés employés côté français (quelque 230 sédentaires et une vingtaine de navigants, précise « La Voix du Nord »), ne sont pas concernés par cette mesure. Cette vague de départs marque le second plan social depuis le Brexit et le Covid , après le licenciement d'environ 1.100 salariés de la société en mai 2020.

« P&O Ferries n'est pas une entreprise viable. Nous avons fait une perte de 100 millions de livres sur un an (près de 120 millions d'euros), qui a été couverte par notre maison mère DP World », un opérateur portuaire basé à Dubaï, a justifié l'entreprise qui a mis tous ses navires à quai, avant l'annonce.