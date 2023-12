Projet de loi immigration : vers un accord avec Les Républicains au sein de la commission mixte paritaire, Olivier Faure dénonce « un moment terrifiant »

La commission mixte paritaire pour trouver un compromis sur le projet de loi immigration a repris ce mardi.

La commission mixte paritaire pour trouver un compromis sur le projet de loi immigration a repris ce mardi. Les discussions et les négociations se poursuivent. Des votes au Sénat et à l’Assemblée devraient intervenir en début de soirée.

Les discussions ont repris en commission mixte paritaire ce mardi 19 décembre dans le cadre du futur projet de loi immigration. Les contours du texte sont en cours de négociation entre députés et sénateurs avant des votes devant le Parlement attendus dans la soirée de mardi.

La majorité semble de plus en plus proche d’un accord avec Les Républicains. Le texte devrait être conforme aux attentes de la droite et durcir la législation sur l’immigration.

L’opposition de gauche a critiqué le positionnement de la majorité dans le cadre de la commission mixte paritaire.

« Personne n'a jamais cru au « en même temps », mais là c'est un « en même temps » de droite et d'extrême droite », a dénoncé le premier secrétaire du PS ce mardi.

Olivier Faure a qualifié cette situation politique de « moment terrifiant ». Le leader du PS dénonce la position de la « droite qui court après l’extrême droite » et d’ « Emmanuel Macron qui court après tout le monde ».

La CMP n’a pas encore rendu ses conclusions. Un accord sur les APL aurait notamment été obtenu.

Les élus de La France insoumise ont déposé une motion de rejet préalable aux conclusions de la CMP.

Lors d’une prise de parole devant les médias, Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale a qualifié le texte discuté en CMP de « texte qui ressemble à ce que Charles Pasqua aurait pu faire voter » :

« Je comprends que cela ne convienne pas à l'aile gauche de la majorité ».

Olivier Marleix a indiqué que « pour aller jusqu’au bout, il faudra dénoncer un certain nombre de traités et modifier la Constitution ».

La CMP devrait se poursuivre jusque 17 heures, 18 heures.

Les deux votes au Sénat et à l’Assemblée nationale devraient se dérouler à 19h et 21h30.

Reste à savoir si la totalité des députés de la majorité présidentielle voteront ce texte. Une fracture pourrait naître au sein de la majorité d'Emmanuel Macron. Certains députés du MoDem pourraient ne pas voter ce texte.