"Peut-être qu'il faut passer à l'action", "je fais de plus en plus de propositions", souligne Eric Zemmour dans une vidéo diffusée sur YouTube par le média "Livre noir", dimanche 6 juin, alors que l'hypothèse de sa candidature à la présidentielle 2022 agite l'extrême droite.

Dans l'émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro- LCI Marine Le Pen a indiqué s'être entretenue avec le journaliste. "Je lui dis : vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, le camp national auquel vous êtes attaché",