Pour Marine Le Pen, Nadine Morano et Eric Ciotti feraient de bons ministres

La présidente du Rassemblement National, invitée au micro de BFMTV-RMC a indiqué vouloir former un gouvernement "d'unité nationale" si elle est élue Présidente de la République.

Alors que Les Républicains se font draguer par LREM, voici venu la présidente du Rassemblement national qui passe à l'attaque. Lors d'une interview accordée à BFMTV-RMC, elle confie qu'il est envisageable de gouverner avec de probables transfuges des Républicains.

Lorsqu'on lui demande si Éric Ciotti ou Nadine Morano pourraient être de bons ministres elle répond avec un un grand oui. Elle pousuit en affirmant vouloir dépasser les étiquettes et dépasser le clivage gauche droite et vouloir réunir ceux "qui aiment la France" comme seule condition pour former un potentiel gouvernement.

Avec les Régionales comme prochaine échéance électorale, Mme Le Pen rappelle que son objectif est de gagner des régions et que si elle ne gagne pas des régions "c’est qu’il y aura des manœuvres comme lors des dernières élections. S’il s’agit de faire alliance avec En Marche ce n’est pas possible".

Elle finit par lancer un appel aux électeurs au vote RN comme seule alternative à la politique gouvernementale.