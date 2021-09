Dans un extrait de son nouveau livre publié dans Le Figaro Magazine, Eric Zemmour écrit, à propos de la formule "Nous sommes en guerre" du président de la République sur le coronavirus : "Longtemps j’ai pensé que Macron était un Sarkozy en moins vulgaire ; pour la première fois, je comprends qu’il n’est qu’un Hollande en mieux vêtu. Six fois dit et répété. Sans craindre l’emphase ni le ridicule."

"La même anaphore belliqueuse que l’Autre, qu’il avait pourtant juré de n’imiter en rien, et même de prendre comme repoussoir absolu. « Hollande l’avait proclamé devant le Congrès, réuni à Versailles après les sanglants attentats du Bataclan en novembre 2015. Macron retrouvait cette inspiration cinq ans plus tard, face à un virus. Des deux, Macron était le plus grotesque. Au moins, les djihadistes étaient-ils des soldats, certes d’une guerre asymétrique, mais qui tuaient et risquaient leur peau ; et on sait désormais que Hollande a donné l’ordre aux services spéciaux d’exécuter chacun des membres du commando : actes de guerre s’il en est.