Popularité : Emmanuel Macron gagne 3 points malgré la mise en place du passe sanitaire

La popularité d'Emmanuel Macron n'a pas baissé avec la mise en place du passe sanitaire.

Malgré la mobilisation contre le passe sanitaire, qui dure depuis six semaines maintenant et a réuni ce samedi plus de 170.000 personnes dans toute la France, la popularité d'Emmanuel Macron ne faiblit pas. Selon le dernier baromètre Ifop pour le JDD, publié ce dimanche 22 août, la popularité du président de la République progresse même de trois points en un mois, avec 41% de satisfaits. Il retrouve ainsi son plus haut niveau de l'année écoulée.

Le JDD note qu'à huit mois de l'élection présidentielle, "ce résultat le place en position de force, 8 points au-dessus de son prédécesseur Nicolas Sarkozy à la même période de son mandat et 25 points au-dessus de François Hollande".

Le chef de l'Etat gagne du terrain dans la quasi-totalité des catégories de la population, note le JDD. Il est particulièrement apprécié des personnes de plus de 65 ans (50% de satisfaction, en hausse de 6 points), des électeurs de François Fillon (51%, +4), mais aussi des chefs d'entreprise (47%, +14 points), des artisans et commerçants (45%, +15 points).

La popularité de Jean Castex est stable, avec 40% d'opinions positives et 60% de négatives.