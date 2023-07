Un orage en France, photo AFP

En tout et pour tout, quelque 26 000 foyers sont actuellement privés d’électricité dans le Sud-Ouest du pays. En cause ? D’importants orages, qui ont causé des dégâts matériels. Mais que faire si cela arrivait aussi chez vous ?

Dans la soirée du vendredi 7 juillet 2023, de puissants orages ont frappé le Sud de la France. Ils ont causé d’importants dégâts matériels dans le Gers, dans les Pyrénées-Atlantiques ainsi que dans les Landes, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. En tout et pour tout, rappelle France Info sur la base des informations communiquées par Enedis, c’est près de 26 000 foyers qui ont perdu tout accès à l’électricité. "Actuellement, c'est difficile de donner des délais de rétablissement, on est encore dans l'inventaire et l'analyse des pannes pour voir exactement ce qu'il y a à faire comme réparations", a d’ailleurs précisé le porte-parole d’Enedis. Pour résoudre ce problème, des équipes en provenance d’autres régions du pays ont été appelées en renfort.

Plus inquiétant, peut-être, un homme de 65 ans a été blessé par la chute d’un arbre engendré par la foudre. Il était encore hospitalisé dans la matinée de ce samedi 8 juillet après avoir souffert de poly-traumatisme.

Ce genre de situation est aussi susceptible d’arriver dans d’autres régions du pays et l’orage peut potentiellement causer d’importants dégâts matériels sur un domicile. Il existe, ainsi que l’expliquait Planet, différents moyens de préserver une maison d’un tel sort, particulièrement quand on habite le Nord-Est, le Sud-Ouest ou la Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui constituent les régions du pays les plus propices à l’émergence de phénomène météorologique de ce type. D’aucuns pourraient conseiller un système de parafoudre, de paratonnerre ou même une cage maillée, qui coûterait plusieurs milliers d’euros. Un équipement très efficace mais qui n’en vaut peut-être pas la peine, nuancent nos confrères.

Dans le cas de figure où votre domicile serait victime d’une tempête, sachez qu’il est possible de bénéficier de la protection de votre assurance. A condition, toutefois, de pouvoir fournir le certificat produit par Météo France… Comme le précise encore le pure-player senior, il est nécessaire de faire valoir le fameux “Certificat intempéries”, reconnu par les assureurs précisément parce qu’il émane de l’organisme. Il n’est cependant pas gratuit : il faut compter 62,50 euros hors taxe, qui sont généralement remboursés dès lors que le sinistre est constaté. Pensez donc à le réclamer auprès de Météo France en cas de besoin, car celui-ci n’est élaboré qu’à la demande et arrive, généralement, sous 5 jours ouvrés.