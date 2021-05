Nancy Pelosi appelle à un "boycott diplomatique" des JO d'hiver 2022 à Pékin

Alors qu'en février prochain, Pékin s'apprête à devenir la première ville au monde à accueillir les JO d'été et d'hiver, les violations des droits de l'homme en Chine risque de perturber l'événement.

Aux États-Unis, la présidente démocrate de la chambre basse du Congrès, Nancy Pelosi, a appelé hier à un "boycott diplomatique" de ces jeux afin de dénoncer ces violations. Lors d'une audition consacréer aux droits humains et à Pékin qui a évoqué la situation des Ouïghours elle a statué qu'"On ne peut pas faire comme si tout allait bien face à l’organisation des Jeux olympiques en Chine". Elle poursuit en affirmant qu'un génocide est en cours en Chine et qu'il est impossible pour les dirigeant mondiaux d'être présents à l'événement et ensuite de parler des droits humains dans le monde.

Ces accusations ont fait mouche à Pékin et le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a qualifié ces propos de "mensonges et de désinformation". Selon lui il s'agit d'"une attaque classique des États-Unis" et que celle-ci "est vouée à l'échec". Il dénonce une tentative "visant à perturber, bloquer et porter atteinte à la préparation et à la tenue des Jeux olympiques d’hiver"