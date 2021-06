Macron progresse avec 50% de bonnes opinions (+7%) dans un sondage Ifop-Fiducial, Mélenchon, lui, s'effondre (-10%) sous la barre des 30%

Jean-Luc Mélenchon

Le chef de l’État fait un bond de 7 points dans le tableau de bord Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio, avec 50% de bonnes opinions (comme Le Premier ministre) souligne Paris Match.

"À droite, seul Xavier Bertrand parvient à tenir la cadence. Avec 46% de bonnes opinions, le président des Hauts-de-France grimpe de 2 points et reprend le leadership dans son camp, devant Valérie Pécresse (–4), François Baroin (–1) et Laurent Wauquiez (–3). Le match Bertrand-Pécresse devrait battre son plein dès la fin des élections régionales. Mais tous ces présidentiables –déclarés ou non– sont devancés dans le cœur des sympathisants de droite par Édouard Philippe. L’ex-Premier ministre est apprécié par 88% des électeurs LR, juste devant François Baroin (86%), Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui recueillent chacun 83%." note Paris Match.

A gauche, Jean-Luc Mélenchon dégringole de 10 points et passe sous la barre des 30%. Avec 65% de mauvaises opinions, il devient la personnalité la moins aimée des Français, juste devant Marine Le Pen ! Preuve que la détérioration de son image se transforme en décrédibilisation. Entre avril 2017 et juin 2021, il est passé de 68% à 28% de bonnes opinions, soit une chute vertigineuse de 40 points!

Ceci alors que ce sondage a été réalisé avant les déclarations de Mélenchon annonçant des attentats juste avant la prochaine présidentielle

L’enquête Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio a été réalisée sur un échantillon de 1008 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont eu lieu par téléphone les 2 et 3 juin 2021.