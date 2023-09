Libye : la Croix-Rouge craint un nombre « énorme » de morts et plus de 10 000 disparus à la suite des inondations

Plusieurs jours après le passage de la tempête Daniel sur la Libye, le bilan humain est toujours provisoire mais s’annonce terrible.

Plusieurs jours après le passage de la tempête Daniel sur la Libye, le bilan humain est toujours provisoire mais s’annonce terrible. Lors du point de presse régulier des Nations unies (ONU) à Genève, Tamer Ramadan, responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a évoqué mardi 12 septembre un nombre « énorme » de morts, qui pourraient se compter en milliers, et 10 000 disparus.

« Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement, a alerté le responsable humanitaire, qui parlait en direct de Tunis. C’est la raison pour laquelle le gouvernement dans l’Est a lancé un appel à l’aide internationale et nous allons nous aussi incessamment lancer un appel d’urgence. »

Ousssama Ali, porte-parole du « service de secours et des urgences » libyen, qui dispose depuis lundi d’une équipe à Derna, a rapporté que les inondations avaient fait « plus de 2 300 morts » et environ 7 000 blessés dans cette seule commune, où plus de 5 000 personnes sont portées disparues. « Des quartiers entiers de Derna ont disparu, et leurs habitants ont été emportés par les eaux après l’effondrement de deux barrages vieillissants, rendant la situation catastrophique et incontrôlable », avait décrit plus tôt l’Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l’ONU.

La tempête Daniel a frappé l’est de la Libye dimanche après-midi, notamment les villes côtières du djebel Akhdar (nord-est), mais également Benghazi, où un couvre-feu a été décrété et les écoles ont été fermées. Margaret Harris, une porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a évoqué « une calamité aux dimensions épiques ».