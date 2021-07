Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique rappelle l'importance des gestes barrières simples, particulièrement le lavage des mains et le port du masque

Jean-François Delfraissy

Invité de RMC BFMTV. le président du Conseil scientifique a d'abord estimé que la moyenne de 50.000 nouvelles contaminations devrait être atteinte d'ici le début du mois d'août. Face à cette situation sanitaire tendue, l'immunologue a toutefois assuré qu'il n'y avait "aucune solution miracle".

"Ce n'est pas possible d'aller vers un nouveau confinement à la rentrée, c'est bien pour cela qu'il faut prévenir, justement pour ne pas aller au confinement, en s'appuyant sur une large vaccination, sur le pass sanitaire et sur la reprise d'un certain nombre de gestes barrières. Et c'est avec l'ensemble de ces mesures qu'on va éviter d'aller vers un confinement" a déclaré le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique

"Avec un variant qui, une fois de plus, est beaucoup plus contaminant que le précédent, il faut revenir aux mesures barrières simples, c'est-à-dire le lavage des mains. Est-ce qu'on continue à se laver les mains ? Non ! Tous les Français ont perdu l'habitude du lavage des mains, et moi aussi, j'ai aussi réduit, je suis comme les autres. Deuxièmement le port du masque. Bien sûr les vaccinés sont mieux protégés que les autres, je le suis depuis longtemps mais dans un contexte difficile, moi-même je continue à porter le masque quand je suis dehors à Paris" a