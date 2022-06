La bourse baisse, le bitcoin s'effondre

Bitcoin

Tout s’effondre, avec la crise de la plus célèbre des cryptodevises, dont la valeur est passée d’un plus haut d’environ 69 000 dollars (66 150 euros), en novembre 2021, à 22 000 dollars (21 euros) mardi 14 juin remarque Le Monde.

"En novembre 2021, l’ensemble des bitcoins disponibles valaient environ 1 320 milliards de dollars. Aujourd’hui, leur valeur est passée à 420 milliards de dollars : la bagatelle de 900 milliards de dollars s’est évaporée".

"Cette débâcle contraint Coinbase, une des grandes plates-formes d’échange et de dépôt des cryptomonnaies, à supprimer 1.100 emplois soit près d’un cinquième de ses effectifs".

"Pendant ce temps, les entreprises de « minage », qui créent les bitcoins à l’aide de milliers d’ordinateurs, sont en difficulté : ils subissent non seulement la baisse de la cryptomonnaie qui leur sert de rémunération, mais aussi la hausse du coût de l’énergie et la chasse des gouvernements locaux, comme l’Etat de New York, qui veut fermer leurs usines si elles fonctionnent aux énergies carbonées" ajoute Le Monde.