L'Italie inflige à TikTok une amende de dix millions d’euros

Les sanctions concernent trois sociétés du géant chinois Bytedance Ltd: l'irlandaise TikTok Technology Limited, la britannique TikTok Information Technologies UK Limited et l'italienne TikTok Italy Srl, a précisé l'Autorité de la Concurrence et du Marché dans un communiqué. « Les contrôles de la société sur les contenus circulant sur la plateforme sont inadéquats, en particuliers ceux pouvant menacer la sécurité des mineurs », affirme-t-elle.

L'enquête a permis de « confirmer la responsabilité de TikTok dans la diffusion de contenus - comme ceux relatifs au défi de la cicatrice française - susceptibles de porter atteinte au bien-être physique et psychologique des utilisateurs, et particulièrement des mineurs », alors que TikTok est très populaire chez les adolescents.

L'autorité reproche au réseau social de ne pas « tenir compte de la vulnérabilité spécifique des adolescents (…) ». TikTok est « en désaccord avec cette décision », a réagi un porte-parole cité par les médias italiens.