L'Amérique rend hommage à ses citoyens morts durant les attentats du 11 septembre 2021

Il s'agit des attentats les plus meurtriers qu'aient connnus les États-Unis. Le 11 septembre 2001, 2553 personnes sont mortes par plusieurs attaques qui ont visé l'Amérique en son coeur. Aujourd'hui, deux décennies plus tard des hommages rappelleront l'ampleur des attaques.

Ces commémorations commenceront par une cérémonie à New-York où les avions ont frappé le World Trade Center. Durant cette première cérémonie six temsp de silence seront faits et entre les minutes tous les noms des victimes seront évoqué. Le ciel de la ville, comme chaque année, sera éclairé par deux projecteurs qui évoquent l'emplacement des deux tours jours jumelles symboles de la ville.

Ensuite le président Joe Biden ira sur les lieux des attaques à New York, en Pennsylvanie et sur le site du Pentagone pour «rendre hommage et commémorer les vies perdues».