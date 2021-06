© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Etats-Unis - Russie

Joe Biden et Vladimir Poutine se sont entendus pour un retour de leurs ambassadeurs respectifs à l’issue de leur rencontre à Genève

Vladimir Poutine et Joe Biden ont acté le retour de leurs ambassadeurs respectifs, à l'issue de leurs échanges à Genève. La première rencontre entre les présidents russe et américain a été « constructive » et sans « animosité », selon Vladimir Poutine.