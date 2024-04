Guerre en Ukraine : la France demande à la Chine de passer « des messages » à la Russie

Le ministre français des Affaires étrangères et européennes Stéphane Séjourne et son homologue chinois Wang Yi se serrent la main lors d'une conférence de presse à Pékin, le 1er avril 2024.

Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a appelé lundi la Chine à envoyer « des messages très clairs à la Russie » sur la guerre en Ukraine. Il a également défendu le maintien de relations économiques fortes avec Pékin.

« Nous attendons de la Chine qu’elle passe des messages très clairs à la Russie », a déclaré le ministre, plaidant pour « un rapport de force favorable à l’Ukraine » lors d’une conférence de presse avec son homologue chinois Wang Yi.

Selon Stéphane Séjourné, « évidemment la Chine joue un rôle clé dans l’indépendance, le respect du droit international y compris la souveraineté de l’Ukraine ».

La Chine prône un règlement politique pour mettre fin aux combats. Elle est régulièrement appelée par la communauté occidentale à jouer un rôle plus actif dans ce conflit, en utilisant son influence sur Moscou.

« Quelle que soit l’évolution de la situation internationale, la Chine espère que les relations Chine-Ukraine se développeront normalement et continueront à profiter aux deux peuples », a indiqué Stéphane Séjourné.

« Nous avons une conviction, c’est qu’il n’y aura pas de paix durable si elle n’est pas négociée avec les Ukrainiens. Il n’y aura pas de sécurité pour les Européens s’il n’y a pas de paix conforme au droit international. C’est donc un enjeu essentiel pour nous, c’est pour cela que la France est déterminée à maintenir un dialogue étroit avec la Chine », a déclaré le ministre français.

Stéphane Séjourné a évoqué la relation économique entre la France et la Chine : « Il n’est pas souhaitable de se découpler de la Chine », de réduire fortement les liens économiques entre les deux pays.

Wang Yi a dit « apprécier » que son homologue rejette l’idée d’un découplage. « Il n’est pas possible de se découpler de la Chine, et le découplage d’avec la Chine est le plus grand risque. Je crois qu’il a été prouvé, et que ce sera encore prouvé, que la Chine est une opportunité et non un risque pour l’Europe. Les deux parties sont des partenaires et non des rivaux », a-t-il confié.

La visite de Stéphane Séjourné s’inscrit dans le cadre du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine.

Stéphane Séjourné va participer au lancement de l’exposition « Versailles et la Cité interdite », à la Cité interdite de Pékin, où seront présentés au public, jusqu’à fin juin, une soixantaine d’œuvres d’art et objets précieux du château de Versailles.