Gérald Darmanin prêt à rendre la vaccination obligatoire pour les policiers si leur taux de vaccination est insuffisant

Gérald Darmanin

"J'ai dit aux syndicats de police que si nous n'obtenons pas un chiffre plus important, 90% par exemple de taux vaccinal, oui je passerai par la vaccination obligatoire" a déclaré mardi matin, le ministre de l'Intérieur interrogé par France Info.

"Mais je joue pour l'instant le jeu de la discussion sociale et je constate que cela fonctionne, on est à plus de 70% de policiers vaccinés, c'est 10 à 15 points de plus que la population française" a ajouté Gérald Darmanin.

Le ministre a précisé qu'il espérait atteindre l'objectif de 90% de policiers vaccinés à la fin du mois de septembre.