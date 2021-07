Europe 1 met fin prématurément au contrat de Nicolas Canteloup, à l'antenne depuis 16 ans. L'humoriste avait critiqué l'influence de Vincent Bolloré, actionnaire de la radio

Nicolas Canteloup

"Nicolas Canteloup et Europe 1 c’est fini" a annoncé sur Twitter, Jean-Marc Dumontet, le producteur de Nicolas Canteloup.

« Nous ne savions pas le 2 juillet que nous accomplirions notre dernière “Revue de presque” sur Europe 1. Avec une profonde tristesse, nous avons appris que nous ne reviendrions plus à ce beau rendez-vous que nous honorions depuis 2005 Nous quitterons donc Europe 1, notre maison où nous avons été tellement libres et heureux,

Le producteur remercie au passage Jean-Pierre Elkabbach, Alexandre Bompard et Denis Olivennes qui ont été les responsables de la station: «Ils ont compris que notre indépendance constituait un hommage à cette belle maison et qu’encourager l’insolence constituait non seulement un acte de confiance, mais témoignait plus encore d’une sérénité à toute épreuve dans l’avenir».

L'humoriste avait ironisé à plusieurs reprises sur l'arrivée de Vincent Bolloré nouvel actionnaire de la radio.

Ce départ s'ajoute à une série d'autres voix connues comme Patrick Cohen, Pascale Clark, Anne Roumanoff, Bertrand Chameroy, Matthieu Belliard, Emilie Mazoyer, ou Wendy Bouchard…