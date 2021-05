Chacune de ses paroles sont scrutées avec attention par toute la communauté des cryptomonnaie et on pensait le milliardaire fervent défenseur de la cause mais tout cela est du passé. Mercredi 12 mai il a annoncé que Tesla n'éccepterait plus de paiement en bitcoin en raison de son impact environnemental. Dans un tweet, il a confié toute son inquiétude à ce propos "Nous sommes inquiets du recours de plus en plus important aux combustibles riches en carbone pour miner des bitcoins, surtout le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles".

Une telle annonce n'est pas passée inaperçue car en réaction le cours de la cryptomonnaie a chuté de près de 12 %.

Mais ce départ de l'entreprise n'est pas définitif, Tesla a investi près de 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et Elon Musk compte les réutiliser une fois que les mines à bitcoin "seront alimentées par des énergies plus durables".

Une étude de la revue Nature a dévoilé que les mines de bitcoins chinoises étaient majoritairement alimentées par des centrales à charbon. Les puissants ordinateurs utilisés produiront d'ailleurs 130,50 millions de tonnes métriques d'émissions de carbone d'ici 2024 soit les émissions de l'Italie...