Emmanuel Macron promet 34 millions d'euros d'aide humanitaire à la République démocratique du Congo

«C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis, les relations entre la RDC et la France sont au beau fixe», a assuré le président de la RDC en guise d'introduction.

Emmanuel Macron est retourné sur le difficile terrain de la diplomatie de guerre ce samedi 4 mars en République démocratique du Congo, dernière étape de sa tournée africaine, où ses efforts de paix dans l'est du pays face à la rébellion du M23 sont contestés. Après un sommet sur les forêts tropicales à Libreville, un accord de coopération agricole à Luanda et un hommage à la France Libre à Brazzaville, place au grand «chaudron» de Kinshasa.

Le chef de l'État est arrivé vendredi soir dans la capitale du plus grand pays francophone du monde et a tenu une conférence de presse samedi midi avec son homologue Félix Tshisekedi. «C'est dans le malheur qu'on reconnaît ses amis, les relations entre la RDC et la France sont au beau fixe», a assuré le président de la RDC en guise d'introduction.

De son côté, Emmanuel Macron a martelé que «le pillage à ciel ouvert (de la RDC) doit cesser». «Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence», a-t-il ajouté, avant de détailler les grands chantiers du soutien de la France en RDC.

En premier lieu, le dirigeant a indiqué que la France serait le premier État à répondre à l'initiative de l'UE de mettre en place un pont aérien humanitaire vers Goma, ville de l'est de la RDC touchée par la résurgence de la rébellion du M23. L'Hexagone y participera à hauteur de «34 millions d'aide humanitaire, qui s'ajouteront aux 50 millions promis par l'Union européenne». Emmanuel Macron a également déclaré que tous les acteurs du conflit, y compris les membres du M23, ont «apporté un soutien clair» à un cessez-le-feu dès «mardi prochain».