Emmanuel Macron lance un nouvel appel à la vaccination dans une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux

Le président français Emmanuel Macron à l'Elysée le 5 juillet 2021.

Emmanuel Macron a terminé sa semaine de vidéos partagées sur les réseaux sociaux et consacrées à la vaccination contre la Covid-19 en lançant un dernier appel aux Français afin de les inciter à se faire vacciner

Selon le président de la République cette action est « une question de citoyenneté ».

Emmanuel Macron a martelé son message dans cette nouvelle vidéo, dévoilée sur les réseaux et notamment sur son compte Instagram :

« Faites-vous vacciner, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner ».

Le chef de l’Etat s’est exprimé sur la question de la liberté vis-à-vis de la vaccination :

« La liberté elle ne vaut que si la liberté des autres est préservée. Notre liberté c'est de pouvoir vivre et exercer nos choix mais elle ne vaut rien si en exerçant nos libertés nous contaminons notre frère, notre voisin, notre ami, notre parent, quelqu'un que nous allons croiser lors d'un événement. Ce n'est plus être libre, c'est devenir irresponsable. C'est une question de citoyenneté, c'est le pacte même d'une Nation. Faites-vous vacciner aussi si vous aimez vos proches, vos amis, vos frères, vos soeurs et vos parents, parce qu'en vous faisant vacciner vous, vous les protégez aussi ».

Le chef de l’Etat a tenu à saluer et à remercier l'ensemble des professions soumises à des mesures sanitaires pour « les efforts qui leur sont demandés ».

