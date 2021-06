Elections régionales et départementales 2021 : suivez les résultats du premier tour

Un électeur présente sa carte électorale et son enveloppe électorale dans un bureau de vote dans le nord de la France, pour le premier tour des élections régionales françaises le 20 juin 2021.

[EN DIRECT] Retrouvez les résultats du premier tour des élections régionales et départementales en France, en ce dimanche 20 juin. L'abstention pourrait atteindre un niveau record.

[EN DIRECT]

21h15 : Valérie Pécresse arrive très largement en tête en Île-de-France

À l'issue du premier tour des élections régionales en Île-de-France, la présidente ex-LR sortante se retrouve en ballottage extrêmement favorable avec 36,4% des voix, selon les premières estimations Ifop pour Le Figaro et TF1/LCI. Elle devance très largement le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella (13,7%) devant Julien Bayou, tête de liste Europe Écologie-Les Verts, Laurent Saint-Martin (LREM/MoDem), Audrey Pulvar (PS) et Clémentine Autain (LFI) se qualifient également pour le deuxième tour, avec respectivement 12,9%, 11,6%, 10,5% et 10,2% des suffrages.

20h45 : En Occitanie, la sortante Carole Delga (PS) largement en tête

Carole Delga, présidente sortante PS de la région Occitanie, arrive largement en tête à l’issue du premier tour des élections régionales, avec 39,6 % des voix, avec plus de 17 points devant le RN Jean-Paul Garraud (22,8 %), selon les premières estimations de l’institut Ipsos/Sopra Steria.

En Bretagne, le sortant Loïg Chesnais-Girard (Parti socialiste) est en tête devant La République en marche.

Dans les Pays de la Loire, Christelle Morançais (LR) devance largement Matthieu Orphelin (EELV) et Guillaume Garot (PS-PCF).

Dans le Grand-Est, Jean Rottner (LR) est largement en tête devant Laurent Jacobelli (RN).

En Nouvelle-Aquitaine, le sortant Alain Rousset (Parti Socialiste) est largement en tête.

Hervé Morin arrive en tête en Normandie, devant Nicolas Bay (RN) et Mélanie Boulanger (PS-EELV)

En Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR) est largement en tête (45 à 46,8 %, selon les estimations)

Laurent Wauquiez, président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Les Républicains), est arrivé largement en tête du premier tour des régionales, recueillant 45 à 46,8 % des voix, selon les premières estimations des instituts de sondage, soit une trentaine de points de plus que la liste de Fabienne Grebert (Europe Ecologie-Les Verts).

En Corse, Gilles Simeoni (autonomiste) devant Laurent Marcangeli (Les Républicains)

Bourgogne-Franche-Comté : la sortante Marie-Guite Dufay (Parti Socialiste) devance Julien Odoul (Rassemblement National)

La présidente sortante Marie-Guite Dufay (PS) arrive dimanche en tête du premier tour des élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Elle devance Julien Odoul (RN), selon une estimation. Marie-Guite Dufay obtient 26,2% des voix contre 23,8% pour Julien Odoul. Ils devancent le LR Gilles Platret (20,9%) et le LREM Denis Thuriot (12,7%), selon l’institut Ipsos pour France Télévisions, Radio France et La Chaîne parlementaire.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier (Les Républicains) est au coude à coude avec Thierry Mariani (Rassemblement national)

Le président sortant de la région PACA, Renaud Muselier (LR), est au coude à coude avec la tête de liste du RN, Thierry Mariani ; le candidat d’EELV-PS, Jean-Laurent Felizia arrive en troisième position, selon différentes estimations.

En Centre-Val de Loire, le sortant François Bonneau (Parti socialiste) devance de 4 points Aleksandar Nikolic (Rassemblement National)

20h10 : Régionales dans les Hauts-de-France : Xavier Bertrand largement en tête au premier tour

Selon les premières estimations, Xavier Bertrand arrive en tête au premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France avec 44% des voix, devant Sébastien Chenu (24.4%). Derrière ces deux listes, la liste conduite par la candidate écologiste Karima Delli (union de la gauche) obtient 18% des voix. La liste de Laurent Pietraszewski (LaREM) se place en quatrième position avec 8% des voix.

Elections régionales 2021 : Les Républicains créent la surprise, devant le Rassemblement National

La droite, qui détenait déjà huit régions avant le premier tour du scrutin, semble devancer très largement tous les autres camps à l'issue du premier tour, selon les premières estimations.

Crédité de 29% sur l'ensemble de la France, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions/Radio France/LCP, le parti Les Républicains arrive très loin devant le Rassemblement national, donné deuxième à 18,5%, devant le Parti socialiste (18%).

20h Premières estimations : la droite largement en tête, le Rassemblement Nation recule, la gauche parvient à résister, revers pour la majorité LREM

Les bureaux de vote ont fermé partout en France. Selon les principales estimations de ce premier tour des élections régionales et départementales, les votants ont favorisé lors du premier tour des régionales les forces sortantes.

Dans les Hauts de France, Xavier Bertrand (ex-LR) arrive largement en tête devant le RN de Sébastien Chenu et la liste Europe Ecologie Les Verts menée par Karima Delli.

En région Provence Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier (LR) est au coude-) coude avec Thierry Mariani (RN).

Le premier tour des élections régionales semble donc confirmer une prime aux sortants.

19h45 Vers une abstention record ?

Le premier tour des élections régionales et départementales était organisé ce dimanche 20 juin. le taux d’abstention s’annonce historiquement élevé.

Les premiers résultats du premier tour des élections régionales et départementales seront dévoilés à partir de 20 h, ce dimanche 20 juin 2021.

A 17 heures, le taux de participation s'élevait à 26,72% des électeurs inscrits, selon les précisions du ministère de l'Intérieur.

Ce dimanche, 47,7 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour des élections régionales, territoriales et départementales.