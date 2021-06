Elections régionales et départementales : les listes Les Républicains et leurs alliés (29,3%) devancent les listes RN (19,1%)

Un électeur attend avec sa carte électorale pour voter dans un bureau de vote dans le nord de la France pour le premier tour des élections régionales françaises le 20 juin 2021.

Les premières estimations des élections départementales et régionales ont été dévoilées. Les Républicains ont déjoué les sondages lors de ce premier tour du 20 juin. Le score du Rassemblement National est moins important que lors des derniers sondages. A 20 heures, le taux de participation en France métropolitaine ne s'élève qu'à 32.8%, et le taux d'abstention est de 67.2%.

Au niveau national, les listes d'Union de la droite (Les Républicains et divers droite) remportent 29.3% des suffrages exprimés, selon les premières estimations des élections régionales et départementales. L'ensemble des listes de gauche remportent 34.3% des voix : 4.6% pour les listes conduites par La France insoumise, le PCF ou les listes divers gauche, 16.5% pour celles du PS et 13.2% pour les listes écologistes (EELV).

Selon les premiers résultats, celles de la majorité présidentielle (LREM/MoDem/Agir) ne récoltent que 10.9% des voix.

Le Rassemblement National remporte 19.1% des suffrages exprimés dans le cadre des élections régionales et départementales.

Le grand vainqueur de ce premier tour des élections régionales est avant tout l'abstention. A 20 heures, le taux de participation en France métropolitaine ne s'élève qu'à 32.8%, et le taux d'abstention est de 67.2%.

La mobilisation a donc été davantage chez les sortants.