Elections régionales et départementales : 12,22% de participation à midi, contre 16,27% en 2015

Un homme vote, dans le nord de la France, pour le premier tour des élections régionales françaises, le 20 juin 2021.

Le taux de participation à midi pour le premier tour des élections régionales et départementales est de 12,22% en ce dimanche 20 juin. La participation est en forte baisse par rapport au premier tour des élections régionales de 2015 (16,27%).

A la mi-journée, la participation au premier tour des élections régionales et départementales était de 12,22%, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est une forte baisse par rapport à 2015 (16,27%) ou 2010 (16,07%). Ces chiffres étaient déjà considérés comme très bas.

Il s'agit de l'un des taux d'abstention les plus élevés observés à midi lors d'une élection en France, ce qui pourrait d'ici 20 heures établir un triste record.

A la même heure, en 2015, la participation était de 16.27%, pour le premier tour des régionales le 6 décembre 2015. En 2010, à la même heure, 16.07% des Français s'étaient déplacés aux urnes, et 18.48% en 2004 pour le même scrutin.

Pour le moment, c'est en Haute-Corse que l'on a le plus voté, la participation y atteint 24,15% et c'est dans le Val d'Oise que c'est le plus bas, avec un taux de 6,97% enregistré à midi.

A peine un électeur sur dix s'est donc rendu aux urnes à la mi-journé pour ces élections régionales et départementales.