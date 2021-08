Covid-19 : des milliers de personnes ont été contaminées lors de la finale de l'Euro 2020

La finale de l'Euro 2020 a entraîné de nombreuses contaminations au Covid-19.

La finale de l'Euro 2020 de football entre l'Angleterre et l'Italie, qui s'est tenue en juillet dernier au stade de Wembley à Londres, a été un événement super-propagateur en raison du niveau d'infection par le Covid-19 trouvé dans ou autour du stade ce jour-là, selon les données officielles publiées vendredi.

L'organisme Public Health England estime que 2.295 personnes étaient possiblement infectieuses et que 3.404 autres personnes ont pu être contaminées lors du match du 11 juillet, qui s'est tenu devant une foule d'environ 67.000 personnes à l'intérieur du stade.

"L'Euro 2020 a été une occasion unique et il est peu probable que nous assistions à un impact similaire sur les cas de Covid-19 lors de futurs événements", a déclaré Jenifer Smith, directrice médicale adjointe de Public Health England, dans un communiqué. "Cependant, les données montrent la facilité avec laquelle le virus peut se propager en cas de contact étroit, ce qui devrait constituer un avertissement pour nous tous alors que nous tentons de revenir à une normalité prudente."

L'agence britannique a analysé d'autres événements sur une période de quatre mois. Ils ont donné lieu à beaucoup moins de tests positifs, et ont été conformes ou inférieurs aux moyennes nationales. Par exemple, le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet a attiré pendant trois jours une foule de 350 000 personnes, la plus importante dans le pays depuis plus de 18 mois, et a enregistré 585 cas positifs, dont 343 étaient susceptibles d'avoir déjà été infectieux au moment de l'événement et les autres d'avoir contracté une infection à ce moment-là.

"Nous avons montré que nous pouvons réintroduire des événements sportifs et culturels de masse en toute sécurité, mais il est important que les gens restent prudents lorsqu'ils se mélangent dans des lieux très fréquentés", a déclaré le ministre de la Culture Oliver Dowden.