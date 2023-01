Climat : le coût des catastrophes naturelles évalué à 10 milliards d'euros en 2022 en France

Le coût des catastrophes naturelles en France devrait s'élever à 10 milliards d'euros en 2022.

Triste année et un record depuis 1999. Le coût des catastrophes naturelles en France devrait s'élever à 10 milliards d'euros en 2022, a annoncé jeudi 26 janvier France Assureurs ( Fédération française de l'assurance), en raison de "l'intensification des phénomènes" climatiques extrêmes et d'une "augmentation de leur fréquence". L'année 2022 "sur le front des événements climatiques, c'est véritablement l'annus horribilis", a souligné Florence Lustman, présidente de France Assureurs interrogée sur Europe1, citant les orages de grêle, les tempêtes, les inondations et "une année également exceptionnelle sur le front de la sécheresse".

Dans le détail, les épisodes de grêle et les tempêtes entre mai et juillet ont coûté 6,4 milliards d'euros, précise la fédération à l'AFP. A cela s'ajoutent les effets de la sécheresse notamment sur les maisons individuelles pour une enveloppe proche des 2,5 milliards d'euros.

