Bruno Le Maire confirme la mise en place d'un "bouclier loyers" limitant leur augmentation à 3,5%

Bruno Le Maire

Dans le cadre du projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement va mettre en place un "bouclier" logement qui plafonnera l'augmentation des loyers à 3,5% jusqu'au deuxième trimestre 2023 a confirmé le ministre de l'Economie sur RMC-BFMTV.

"Les loyers seront gelés. On ne pourra pas dépasser les +3,5%, alors que si on regarde les niveaux d'inflation, on pourrait avoir du +4, du +5, du +6%. C'est bien une protection que nous garantissons aux Français" a souligné Bruno Le Maire.

Les APL seront revalorisées dans le même temps, à hauteur de 3,5% pour un coût de 168 millions d'euros ajoute BFMTV.

Sur le prix des carburants, « l'effort doit être équitablement réparti, entre les entreprises, l'Etat, les particuliers qui le peuvent. C'est comme ça que nous affronterons l'inflation », résume Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie rencontre dans la matinée le PDG de Total. « Je souhaite que Total poursuive son effort et pourquoi pas l'augmente » sur chaque litre de carburant.

« Nous sommes au cœur du pic d'inflation, elle devrait être de 5% cette année, mais nous avons en France l'inflation la moins forte. Ca fait des mois que je dis que le plus dur est devant nous, nous y sommes », analyse Bruno Le Maire, estimant qu'aucune baisse n'interviendra avant 2023.