Aux Etats-Unis, les blockbusters se retrouvent illégalement en ligne de plus en plus vite

salle de cinéma

La diffusion simulatnée en salles et en ligne facilite le travail des pirates : "Sur le site The Pirate Bay, 12 des 20 films les plus téléchargés ce mois-ci sont sortis sur les plateformes de streaming en même temps que sur les écrans de cinéma "expliquent Les Echos.

"L'équipe de « Black Widow » avait justement fait part de ses doutes au moment de la sortie du film, début juillet. Les producteurs avaient aussi fait part de leurs craintes sur le piratage".

"Selon certains spécialistes, les pirates n'auraient aucun mal à copier le fichier mis en ligne sur les plateformes et à le diffuser illégalement ensuite, en très bonne qualité - souvent, lorsque le film n'était diffusé qu'au cinéma, les copies illégales étaient de piètre qualité, tournées dans les salles par des amateurs, avec une caméra" ajoutent Les Echos.