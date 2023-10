Attaque du Hamas contre Israël : l'ONU annonce une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur le Moyen-Orient ce dimanche

Des roquettes tirées depuis la ville de Gaza sont interceptées par le système de missiles de défense israélien, le 7 octobre 2023.

Le Hamas a lancé une offensive sur le territoire israélien ce samedi 7 octobre. Plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 1000 blessées en Israël. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient se déroulera ce dimanche 8 octobre, selon une annonce ce samedi des Nations unies dans un communiqué.

Des milliers de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. La branche armée du Hamas a déclenché l'opération "déluge d'Al-Aqsa" contre Israël.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé la prise en otage de civils par le Hamas et a réclamé leur libération. "Les nouvelles de civils pris en otage chez eux ou à Gaza sont effroyables. Cela va à l'encontre du droit international. Les otages doivent être libérés immédiatement", a-t-il déclaré.

Le Hamas "paiera un prix sans précédent" pour sa "guerre", a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou.