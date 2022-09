Après le triomphe de Giorgia Meloni en Italie, l'union des droites est plébiscitée par les soutiens du Rassemblement National et de Reconquête mais pas par ceux des Républicains

Après les victoires de coalitions en Suède et en Italie, la perception de ces alliances n’est pas la même chez les Français, selon un récent sondage.

Giorgia Meloni et son parti Fratelli d’Italia ont permis de faire triompher chez nos voisins italiens le projet de l’union des droites porté par Eric Zemmour lors de la dernière élection présidentielle en France. Mais une grande majorité de citoyens français restent opposés à cette idée d’alliance à droite. Selon un sondage Odoxa-Backbone Consulting, réalisé pour Le Figaro, 65% des Français sont opposés à une alliance des droites sur le modèle italien. Cette enquête a été réalisée pour Le Figaro les 28 et 29 septembre.

Après les victoires de coalitions en Suède et en Italie, la perception de ces alliances n’est pas la même chez les Français au regard de cette étude. Ces modèles génèrent clairement de l'espoir chez les sympathisants de Reconquête (71%), le parti d’Eric Zemmour, et du Rassemblement national (66%). En revanche, la majorité des sympathisants Les Républicains (56%) voit ces alliances victorieuses comme une « source de crainte ».

Interrogés sur la mise en place d'une coalition LR-RN-Reconquête en France, 65% des Français indiquent y être opposés, tout comme 55% des électeurs LR.

D’après ce sondage, 68% des sympathisants du RN, et 93% de électeurs de Reconquête y sont favorables.

Alors que 57% des sympathisants de la droite de gouvernement étaient favorables à s'allier avec le RN en 2019, ils sont aujourd'hui une majorité à rejeter une telle perspective.

Pour les prochaines élections non plus, une large majorité de Français (56%) ne veut d'aucune des coalitions imaginées entre les principaux partis de la droite et du centre (LR, Renaissance, RN, Reconquête)… mais les alliances perçues comme les plus cohérentes sont celles qui verraient se rapprocher, d'une part, LR de Renaissance et, d'autre part, le RN de Reconquête.

89% des sympathisants Renaissance favorables à une alliance (38% n'en souhaitent aucune) la situent avec LR et, réciproquement, 51% des sympathisants LR favorables à une alliance (27% n'en souhaitent pas) l'imaginent avec Renaissance.

Les sympathisants de Reconquête se positionnant pour une alliance (8% seulement n'en veulent pas) sont 63% à la souhaiter avec le RN, contre seulement 20% avec LR.

Au Rassemblement National, le souhait d'alliance est plus équilibré entre Reconquête (38% de ceux qui en souhaitent une), LR (39%) ou même une alliance regroupant les trois partis (29%).

Ce sondage a été réalisé par Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro. Cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 998 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et interrogé par internet du 28 au 29 septembre 2022.