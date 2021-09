Angela Merkel se rendra une dernière fois en France pour un dîner de travail avec Emmanuel Macron le 16 septembre avant de quitter le pouvoir

Après seize ans de pouvoir, Angela Merkel va quitter la politique à l’issue des élections législatives du 26 septembre. Angela Merkel va se rendre une dernière fois à Paris, le jeudi 16 septembre, pour un ultime dîner de travail avec le président français Emmanuel Macron, selon des informations de Ouest-France.

Les discussions entre le président français et la chancelière allemande porteront sur « les questions internationales actuelles, en premier lieu l’Afghanistan, ainsi que les questions de politique européenne », selon les précisions, ce vendredi 10 septembre, du porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Seibert. Des déclarations à la presse sont prévues.

Emmanuel Macron avait été, en juin, le premier dirigeant étranger invité cette année dans la capitale allemande.

Face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, la France et l’Allemagne ont été à l’initiative d’un plan de relance européen de 750 milliards d’euros, reposant sur une mutualisation des emprunts au niveau de l’UE et une redistribution vers les pays les plus fragilisés, rompant avec le tabou allemand en matière de solidarité financière.