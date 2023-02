Affaire Bayou : la cellule d'EELV dédiée aux violences sexistes et sexuelles «clôt le dossier»

En septembre dernier, le député avait dû se mettre en retrait de ses postes de secrétaire national d'EELV.

La cellule d'EELV dédiée aux violences sexistes et sexuelles a "décidé de clore le dossier" Julien Bayou, accusé par une ex-compagne de violences psychologiques, faute d'avoir pu "mener à bien son enquête", a annoncé mercredi le parti. "L'audition initiale (de l'ex-compagne), point de départ de l'investigation, n'a pas pu avoir lieu" et "personne d'autre n'a saisi la cellule au sujet de Julien Bayou", justifie EELV dans un communiqué. En septembre dernier, le député avait dû se mettre en retrait de ses postes de secrétaire national d'EELV et de co-président du groupe des députés écologistes le temps de cette instruction en interne.