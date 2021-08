80 milliards d'euros de subventions, 160 milliards d'euros de prêts : le prix de la pandémie selon Bruno Le Maire

Bruno Le Maire

Le ministre de l'économie a déclaré ce matin sur France Inter, "On a la mémoire courte : il y a un an, on nous disait qu'il y allait y avoir des millions de chômeurs et des dizaines de milliers de faillites" ceci alors que"nous sommes dans la bonne direction", car les indicateurs sont favorables, avec " 6% de la croissance attendu pour 2021, un retour à la normale d’ici fin 2021 et non début 2022 pour la croissance" et "un taux de chomage aux alentours de 8%".

Bruno Le Maire a aussi fait le bilan de la politique de soutien du gouvernement pendant la pandémie et les périodes de confinement : "80 milliards d'euros de subventions, 160 milliards d'euros de prêts, c'est la facture du 'quoi qu'il en coûte'".

"Le fonds de solidarité a évolué au fil du temps, "il y a eu 40 versions" dit le ministre. "Nous allons passer d'un système général et forfaitaire à un système sur-mesure", a assuré le ministre.