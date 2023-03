"Massif" d'Alain Giorgetti : incandescent !

Le massif, ce sont les Vosges. Un espace naturel encore très préservé dans lequel il reste des traces de forêts "primaires". La surprise c'est le style de cette confession presque hystérique et emprunte d'une poésie qui traverse comme des bulles un récit dense qui se construit peu à peu. Massif, un thriller écolo ? Ce serait très restrictif ! Alain Giorgetti propose une singulière histoire d'amour, pour une femme, pour un site, pour la nature, pour le sauvetage d'une éternité menacée. Incandescent, ce roman a un style qui brûle les pages autant que les doigts. Crucifié par son amour pour Hélène, par le fantasme de vouloir sauver cette réserve naturelle de la modernité, Nicolas offre le double visage de la passion et de la folie, amours schizophréniques qui ne peuvent concilier la préservation de l'un et de l'autre. Par son écriture et sa construction, l'auteur réussit à faire émerger au fil des pages cette dualité, avec une exaltation omniprésente et une poésie troublante - une construction sur un monologue, très particulièrement réussie.