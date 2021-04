Covid et prohibition, restaurants clandestins, quand la liberté cherche son chemin.

Denis Jacquet revient cette semaine sur la polémique liée aux restaurants clandestins et sur l'impact psychologique de la crise sanitaire. La multiplication des dîners clandestins et la détresse des restaurateurs vont-elles inciter l’Etat à hâter sa réflexion de sortie de crise ?

Denis Jacquet est entrepreneur (Edufactory), investisseur (Entreprise et conquête) et président de Parrainer la croissanc e, une association d'aide aux PME pour rechercher la croissance, et cofondateur de l'observatoire de l'Uberisation.

C’est une règle humaine immémoriale, ancrée dans l’ADN de l’homo-sapiens et une constante de l’histoire de l’humanité : La nature trouve toujours un chemin. La nature humaine, encore plus. L’affaire (!) des restaurants clandestins, qui permet à chacun de participer à des concours de bonne conscience sur les plateaux TV, en se désolant de l’exemple donné, en est la dernière illustration en date. Ce qui prouve que face à toutes les gradations de la répression, de la privation légère, à l’enfermement aveugle, il est toujours plus souhaitable pour un gouvernement de trouver lui-même des voies, plutôt que de laisser faire l’anarchie. Si le gouvernement, au lieu d’enfermer 67M de français, pour 5900 personnes à l’hôpital, avait cherché à organiser le retour à la liberté, plutôt que de continuer à l’écraser, tout cela aurait été évité.

Il est politiquement correct de dire que les restaurants clandestins, « c’est pas bien », c’est « anticivique », « une honte » pour la profession, un « crachat » à la face de ceux qui obéissent aveuglément aux ordres les plus suspicieux. Il est aussi médiatiquement tentant, de faire passer cette affaire comme une insulte des nantis, des riches, à la face des pauvres, qui eux se tiennent gentiment à carreau, alors que les autres s’en servent de nappe. Politiser le débat, en montrant du doigt ces « sales riches » qui paient 450 euros, permet une gentille manipulation que les régimes les plus despotiques n’auraient pas reniés !

Pourtant, je vais braver la vague de bonne conscience collective et dire que finalement, résister à une loi injuste, qui nous assigne à domicile, sans jugement, ni condamnation, est un acte de résistance qui peut être louable et inciter l’État à hâter sa réflexion de sortie de crise, ce que tous nos voisins sont en train de faire. Les Espagnols ont organisé un concert de 5000 personnes, sans distanciation, sans rester assis (un concert assis il n’y a que la France pour trouver cela intelligent). Nous verrons dans 10 jours environ, mais il y a fort à parier que cela n'alimentera en rien les courbes de la contamination. Et apportera un peu plus d’eau au moulin, de ceux, asociaux et anarchiques certainement, comme moi, qui affirment que laisser les restaurants ouverts, ainsi que les évènements, entourés de certaines conditions, était tout à fait possible sans dommage pour personne. Miami, entre autres, en est un exemple parfait. Tout a pratiquement toujours fonctionné, sans différence notable avec New York en termes de mortalité, et avec un résultat meilleur que celui de la France.

Donc au final, ces restaurants clandestins, me rassurent sur la capacité des français à résister, une qualité que je croyais perdue définitivement chez nos concitoyens apeurés comme des lapins, malgré un péril limité. Et surtout, ne croyez pas que c’est un phénomène nouveau, il existe depuis des mois, partout et dans tous les milieux. Et pas seulement favorisés, comme l’a prouvé la descente policière dans ces restaurants de la seine St Denis, plus communément appelée le 9-3. Comment leur en vouloir ? Malgré la tenue de ces fêtes privées, restaurants ouverts en douce, aucun cluster n’a été détecté dans l’environnement immédiat de ces endroits. Preuve, comme à Monaco, qu’on pouvait garder les restaurants ouverts, notamment dans le sud, et surtout en terrasse, sans aucun risque majeur. La Suède, la Norvège, la Floride, le Texas, le Portugal, et tant d’autres, qui n’ont pas cédé, en sont la preuve absolue. Si les médecins n’avaient pas fait un putsch absolu sur les décisions politiques, sans avoir été élus pour le faire, la France aurait un sud de la France, une Bretagne, un Pays Basque, emplis de restaurateurs heureux qui n’auraient pas besoin, comme pendant la prohibition, de monter des « tripots », des « clandé », pour effrayer la bonne conscience de convenance au journal de 20H. La prohibition, poussée par les prudes de l’époque, a poussé au crime, et la nature a retrouvé son chemin, aussi sûrement que les allemands de l’Est ont retrouvé l’Ouest. La nature humaine n’est pas d’être enfermée, alors quand on l’enferme elle devient « Papillon » ou « Monte Cristo » et elle se rebelle. Cela ne me choque pas plus que cela.

Partout, on essaie. On tâtonne. On innove. Partout, sauf en France. Bien entendu, quand on rate 2 confinements, et que pour conclure ce parcours impeccable dans la nullité, on échoue également dans la vaccination, cela limite (en apparence) les options ! Boris Johnson, régulièrement taclé par la France, aura certainement fait un mauvais départ, mais à l’arrivée, il lève les bras du victorieux. Il boira une bière fraîche à la santé de Véran dès ce lundi soir. Les Espagnols et le Portugal vont ouvrir bars et restaurants, organiser des concerts, pendant que l’inutile Roselyne Bachelot, ira embrasser, masquée cette fois, les chanteurs à qui elle n’aura pas transmis le covid.

Je connais des dizaines de personnes, « landa » qui ont organisé ce type de dîner, par contre je n’en connais aucun qui ait été malade ensuite. Personne ne s’embrassait sur la bouche, le gel coulait à flot, et franchement, je le maintiens, c’est un coup de pied aux fesses nécessaire, afin que nos dirigeants pensent enfin à l’avenir au lieu de rester engluer dans le présent. Ouvrons les terrasses des restaurants partout où le taux de décès est faible, et notamment dans les régions plus ensoleillées. Laissons l’argent rentrer dans les caisses, plutôt que d’alimenter le déficit des caisses du chômage. Ouvrons la jauge progressivement, dès maintenant, c’est possible, nos voisins le font.

La limite de la tolérance humaine et de la compassion se trouve dans la transparence, la visibilité et le temps. Si on nous disait la vérité, depuis le début de cette crise. Si l’on nous donnait une échéance, et si le temps nous semblait enfin compté, les « anti-prohibition » n’auraient pas à braver la Loi. Le fait de n’avoir aucune perspective rend les gens fous, et nous devons les comprendre.

Un couple d’amis vient de perdre sa fille de 18 ans, non pas du covid mais à cause de sa gestion. Déprimée par cette situation, à un âge où la fragilité exacerbe tous les maux, elle s’est donné la mort. Comme tant d’autres. Les jeunes, chez qui la dépression lourde est en train de gonfler telle une gigantesque bombe à retardement (+25% en moyenne dans le monde), chez qui, le taux de suicide augmente de façon folle, vont mourir par milliers, alors que contrairement aux plus de 84 ans atteints d’une comorbidité, ils avaient toute leur vie à faire. Alors oui, je préfèrerais pour eux, que leur enfant ait organisé une fête clandestine, participé à un dîner clandestin, conserve son goût de vivre, et qu’elle soit toujours en vie. A force de se concentrer sur des taux d’incidence qui ne protège que les hôpitaux en tension, on oublie le carnage que nous produisons par ailleurs. Le personnel soignant est épuisé. Il s’en remettra. Cette jeune fille est morte, ses parents eux ne s’en remettront jamais.

