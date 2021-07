"Titeuf, tome 17 : La grande aventure" : Titeuf écologiste

Zep est un auteur majeur de la bande dessinée. Il a reçu en 2004 le Grand Prix de la ville d’Angoulême. Il donne naissance à Titeuf par hasard, sur un carnet de croquis, alors qu’il dessine des souvenirs d’enfance ! La première planche est publiée dans un fanzine et, à sa lecture, Jean-Claude Camano des éditions Glénat lui propose de l’éditer. Le succès est croissant et devient rapidement un véritable phénomène du monde de l’édition. Plus de 20 millions d’albums de Titeuf ont été vendus, et il est publié dans plus de 25 pays, dont la Chine, la Corée ou le Brésil... En 2001, Zep publie Le Guide du zizi sexuel avec Hélène Bruller. Adressé à un public adulte, Zep publie en 2009 Happy Sex chez Delcourt suivi de Happy Girls, Happy Rock, Happy Parents et finalement Happy Sex 2. En septembre 2013, avec la parution d’Une histoire d’hommes, Zep propose, dans un tout autre registre, un album au graphisme ouvertement réaliste dont la thématique dresse l’inventaire des passions et des désirs enfouis d’un groupe d’ex-musiciens. De novembre 2014 à avril 2018, il anime régulièrement le blog « What a wonderful world ! », hébergé sur le site internet du quotidien Le Monde. Ses strips sont ensuite repris et publiés en album chez Delcourt en octobre 2015. La même année, outre le 14e tome de Titeuf : Bienvenue en adolescence ! Zep publie en novembre chez Glénat un ouvrage érotique dessiné par Vince : Esmera. En 2016, Zep poursuit son exploration de récits aux dimensions plus réalistes avec Un bruit étrange et beau, une œuvre qui s'apparente à une ode à la liberté et à la simplicité. En 2018, il flirte avec la science-fiction et l'ésotérisme dans The End et l'année suivante, il scénarise Paris 2119 avec Dominique Bertail au dessin.