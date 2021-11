"De son vivant" d'Emmanuelle Bercot : quand la mort "danse avec la vie"… Un mélo assumé, essentiel, avec une Catherine Deneuve et un Benoît Magimel au sommet de leur art…

— HOUSE OF GUCCI de Ridley SCOTT — Avec LADY GAGA, Adam DRIVER, Jared LETO, AL PACINO, Camille COTTIN…

Création, héritage, pouvoir, passion, infidélité, argent et… meurtre. Ridley Scott avait promis de lever le voile sur trente ans d’embrouilles familiales d’une des maisons de mode les plus mythiques et les plus sulfureuses du monde. Après dix années de préparation et de pourparlers tous azimuts, le cinéaste américain tient parole, avec cette superproduction, l’une des plus attendues de l’année, en s’attardant plus particulièrement sur l’histoire vraie de Patrizia Reggiano, condamnée pour avoir orchestré, en 1995, le meurtre de son ex-mari Maurizio Gucci, le puissant héritier de la marque. Un fait divers sanglant sur fond de jalousie qui, non seulement passionna l’Italie, mais eut, à l’époque, un retentissement mondial.

Pour ce thriller familial qui s’inspire du livre de Sara Gay Forden intitulé La Saga Gucci : du luxe au meurtre etqui sort au moment du centième anniversaire de la fondation de la célèbre marque, le réalisateur américain, dans une forme olympique en dépit de ses 83 ans, a mis les petits plats dans les grands : un scénario au scalpel, une production XXL et une distribution prestigieuse. Patrizia Reggiano qu’on surnomma « la Veuve noire » est interprétée par une Lady Gaga époustouflante et… méconnaissable ( mais si, le vrai chic sied à merveille à la chanteuse pourtant connue pour ses tenues souvent d’un goût douteux, pour le côté sulfureux de son personnage, aussi ). Maurizio Gucci, l’homme qu’elle fera froidement assassiner, est campé par Adam Driver (sensationnel, comme d’habitude) et, Camille Cottin interprète avec tout le talent dont on la sait capable, celle qui remplaça Patricia Reggiano dans le cœur de Maurizio. Mais celui qui emporte le morceau est Jared Leto en Paolo Gucci, cousin « designer » de Maurizio. Vieilli de quelques années grâce à un maquillage impressionnant, le comédien sidère.

Édifiant sur l’effondrement d’un empire aujourd’hui totalement coupé de ses racines familiales.

Recommandation : 4 coeurs

- L'Événement d'Audrey DIWAN — Avec Anamaria VARTOLOMEI, Pio MARMAÏ, Anna MOUGLALIS, Sandrine BONNAIRE…

Paris,1963. Anne, brillante étudiante, tombe enceinte. Pour pouvoir poursuivre ses études qui lui font espérer sa sortie de la pauvreté, elle n’a d’autre choix que d’avorter. Dans la France d’alors — l’I.V.G. ne sera légalisée dans l’Hexagone qu’en 1975 grâce à Simone Weil —, c’est un acte puni par la loi. Anne va entamer un courageux et douloureux chemin de croix.

Adapté du roman éponyme et autobiographique d’Annie Ernaux paru en 2000 chez Gallimard, L’ Événement se reçoit comme un film de guerre. Habité, radical, viscéral, il raconte, dans un récit au cordeau, le combat d’une jeune femme décidé à changer les choses. Porté par la comédienne franco-roumaine Anamaria Vartolomei qui incarne Anne avec une impressionnante pugnacité, ce film signé Audrey Diwan (Mais vous êtes fou, en 2019) a reçu le Lion d’or de la 78° édition de la Mostra de Venise. Un événement puisque c’était la deuxième fois seulement qu’une réalisatrice française remportait ce prix, après Agnès Varda pour Sans toit, ni loi, en 1985.

L'Événement… un film essentiel, indispensable à une époque où l’avortement est encore interdit ou remis en cause dans de nombreux états et pays du monde, comme la Pologne et le Texas.

Recommandation :4 coeurs

- SUPRÊMESde Audrey ESTROUGO — Avec Théo CHRISTINE, Sandor FUNTEK, Félix LEFEBVRE…

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de potes composée d’une vingtaine de lascars indisciplinés s’engouffre dans le mouvement hip hop tout juste débarqué en France. Deux leaders s’en détachent, Bruno Lopes (alias Kool Shen) et Didier Morville (alias Joey Starr), dont les textes de rap, imprégnés de la colère qui gronde dans les banlieues, ne vont pas tarder à galvaniser le public. NTM naît, qui va se heurter aux autorités, effrayer les petits bourgeois, mais faire salle comble.

Il y a longtemps qu’Audrey Estrougo (Une Histoire banale, La Taularde) voulait faire un film évoquant le hip hop, devenu aujourd’hui l’une des musiques les plus écoutées de France. Elle a choisi de le faire par le truchement d’un biopic sur le groupe qui a lancé et vulgarisé ce mouvement. Plutôt que d’en retracer le parcours en dents de scie (défait et reformé plusieurs fois, NTM est à l’arrêt depuis 2018), la cinéaste s’est concentrée sur ses débuts en s’arrêtant sur la personnalité de ses deux principaux protagonistes, Joey Starr et Kool Shen, deux zigotos rebelles et remuants qui compensèrent le vide affectif de leur enfance par leur histoire d’amitié. Cela donne ce film, à la fois intime et sociologique, d’une grande énergie visuelle et… rythmique. Il est porté par deux acteurs sensationnels, Sandor Funtek, génial en Kool Shen, et Théo Christine, formidable lui aussi en Joey Starr.

Recommandation :3 coeurs

- AU CRÉPUSCULEde Sharunas BARTAS — Avec Arvydas DAPSYS, Marius POVILAS, Elijas MARTYNENKO…

1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans un village isolé de Lituanie, alors que la misère ne laisse place à aucune liberté, le mouvement clandestin des Partisans lutte contre l’emprise, étouffante, de l’occupation soviétique. En son sein, Unte, un jeune homme qui, en plus de son engagement idéologique, se bat pour connaître la vérité sur son histoire personnelle d’enfant adopté…

Pour son neuvième long métrage, le réalisateur lituanien Sharunas Bartas a choisi de dénoncer les conditions de vie effroyables imposées à la fin des années 40 par les Soviétiques à son pays, déjà rendu exsangue par l’occupation nazie. Et bien sûr, il le fait à sa manière, en brouillant les frontières entre documentaire et fiction, ce qui enrichit son film d’une dimension historique. Sur le plan visuel, Au crépuscule est époustouflant de beauté, qui évoque notamment les toiles des Maîtres flamands du XVII°siècle. Et il y a la mise en scène, d’une précision impressionnante, la direction d’acteurs, parfaite, et le rythme, volontairement lent, qui accentue la majesté d’un scénario donnant à comprendre, et même à ressentir, l’implacable étouffement d’un pays.

Recommandation : 4 coeurs

- FRIDA : VIVA LA VIDA de Giovanni TROILO — DOCUMENTAIRE avec, en narratrice, Asia ARGENTO…

Des toiles, douloureuses et révolutionnaires, qui exprimaient à la fois les tourments de son corps (un accident de bus survenu à son adolescence et qui lui laissa toute sa vie d’effroyables séquelles) et les déchirements de son esprit (un avortement et deux fausses couches), et aussi, des prises de position courageuses en faveur de la liberté… Parce qu’elle fut l’une des plus grandes figures féministes de son pays et surtout l’icône de la peinture mexicaine du XX° siècle, tout le monde, ou presque, connaît Frida Kahlo. La vie de cette artiste, fière et indomptable, qui ressemble à un roman tragique, a été maintes et maintes fois racontée à l’occasion de dizaines d’expositions, de célébrations diverses à travers le monde ou encore dans de nombreuses biographies. Qu’apporte donc de plus ce nouveau documentaire, signé du réalisateur et photographe italien, Giovanni Troilo ? Une construction inédite (six chapitres, des images d’archives, des photos et vidéos, dont certaines pour la première fois dévoilées, une interview passionnante de la directrice du musée Frida Kahlo à Mexico, et toutes ces séquences, portées et introduites par l’actrice Asia Argento qui fait office de narratrice) et surtout un supplément d’âme qui donne à cet hommage son côté passionnant.

Recommandation : 3 coeurs