X (ex-Twitter) lance deux nouvelles formules d'abonnement

Le réseau social d'Elon Musk a introduit de nouvelles formules d'abonnement.

Nouveau changement chez X, le réseau social anciennement connue sous le nom de Twitter. La plateforme a introduit ce samedi 28 octobre un nouvel abonnement Premium Plus à 16 $ par mois qui permet aux abonnés de payer davantage pour obtenir une meilleure mise en avant de leurs messages. Cette formule permet également les publicités, selon la page détaillant les fonctionnalités de l'abonnement.

Premium Plus comprend également les avantages fournis avec le plan Premium standard de X (anciennement Twitter Blue), qui comprend une coche bleue, la possibilité de modifier des tweets, des publications plus longues, des téléchargements de vidéos plus longues, des messages directs cryptés, etc.

Les utilisateurs peuvent également choisir une option "Basic" pour 3 dollars par mois. Elle n'intègre pas la coche bleue, mais donne un "petit coup de pouce" de visibilité pour les réponses. Elle donne aussi la possibilité de corriger les messages postés et augmente leur longueur.

Ces formules d'abonnements sont une façon pour Elon Musk de davantage monétiser la plateforme, qu'il a acheté il y a un an jour pour jour pour 44 milliards de dollars.

