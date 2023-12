Vous êtes « du matin » ? C’est peut-être grâce à un gène de Néandertal

Reconstitution d'un homme de Neandertal, en Allemagne, le 23 août 2013

Ayant quitté l’Afrique avant Homo Sapiens pour rejoindre des régions ou les saisons sont plus marquées, notre cousin disparu a été obligé de s’adapter davantage que Sapiens aux variations de luminosité, selon une étude parue le 14 décembre

Pour certains, le réveil matinal est un calvaire. D’autres, au contraire, peuvent se lever aux aurores sans broncher. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, c’est peut-être grâce à … vos ancêtres néandertaliens ! C’est en tout cas ce qu’affirme une étude parue dans la revue Genome Biology and Evolution publiée ce jeudi 14 décembre.

Il y a 700 000 ans environ, les Néandertaliens ont quitté l’Afrique et migré en Eurasie bien avant que des Sapiens n’explorent cette partie du monde. En vivant dans des régions éloignées de l’équateur terrestre, où les journées d’été sont plus longues que les journées d’hiver, notre cousin disparu a évolué pour s’adapter rapidement aux variations de luminosité occasionnées par cette saisonnalité marquée.

« Il s’avère qu’à des latitudes plus élevées, il est avantageux de disposer d’une horloge (biologique) capable de s’adapter aux changements saisonniers de niveaux de lumière. Avoir une horloge qui se synchronise rapidement accroît cette capacité et rend les individus également plus susceptibles de se lever tôt », explique John A. Capra, biostatisticien à l’université de Californie.

On estime ainsi que les actuels habitants de la planète comptent entre 0,3 % (pour les Africains) et 3 % (pour d’autres) d’ADN néandertalien.