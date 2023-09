Venise va mettre en place une taxe pour les touristes qui ne restent qu'une journée sur place

Venise en septembre 2023.

Venise, en Italie, va tester une taxe d'entrée de 5 euros pour les touristes qui ne passent qu'une journée dans la ville. Cette taxe sera mise en place en avril 2024 et concernera les périodes les plus fréquentées, comme les week-ends de ponts du printemps et l'été.

L'objectif de cette taxe est de dissuader les touristes à la journée et de limiter le flux touristique, qui met en péril la ville. Venise est en effet victime du tourisme de masse, qui entraîne des problèmes de pollution, de congestion et de dégradation du patrimoine. La taxe sera payable en ligne ou via une application mobile. Elle sera gratuite pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées.

Cette mesure est néanmoins controversée. Les partisans de la taxe soutiennent qu'elle est un moyen efficace de dissuader les touristes à la journée, qui sont souvent responsables des problèmes de congestion et de pollution. Ils estiment également que la taxe permettra de collecter des fonds pour financer des projets de préservation du patrimoine de Venise. Les opposants, de leur côté, soutiennent qu'elle est une forme de discrimination, car elle ne concerne que les touristes qui ne passent qu'une journée. Ils estiment également qu'elle pourrait nuire à l'économie locale, car elle pourrait dissuader les touristes de visiter Venise. Ils notent aussi qu'elle sera difficile à appliquer...

Cette taxe fait suite à une alerte de l'Unesco, qui a recommandé fin juillet de placer la Sérénissime sur la liste du patrimoine mondial en péril. "La poursuite du développement (de Venise), les impacts du changement climatique et le tourisme de masse menacent de causer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle du bien", a jugé l'Unesco.

