Un robot déguisé en coyote chassera les oiseaux des pistes d’un aéroport en Alaska

Un Boeing 737-900er d'Alaska Airlines à destination de San Francisco est vu avant le décollage à l'aéroport John F. Kennedy le 8 janvier 2024.

Pour limiter les incidents d’avion, l’Alaska a trouvé une solution originale : utiliser un robot déguisé en coyote pour faire fuir les oiseaux migrateurs des pistes d’aéroport. Il s’agit de l’aéroport de Fairbanks qui verra ses premiers robots agir dès l’automne prochain.

« Aurora », le robot inventé par l’entreprise Boston Dynamics, pourra être déguisé en coyote ou en renard. Il pourra imiter les mouvements du prédateur qu’il imitera pour empêcher des oiseaux de s’installer sur les pistes des avions. Le robot sera capable de se déplacer sous n’importe quelle météo (soleil, pluie, neige…) et pourra surveiller ses alentours durant plusieurs heures.

La phase de test aura pour but de surveiller le début des migrations dès septembre 2024. Il est également prévu d’observer la réaction des animaux sauvages face à Aurora. D’autres robots pourront être envoyés dans d’autres aéroports du pays si ces tests s’avèrent être positifs.

Sa taille est estimée à celle d’un chien Golden Retriever. Son utilisation requiert forcément la présence d’un humain, qui le contrôlera à distance par ordinateur en utilisant un programme automatisé. Ce projet s’élève à 70 000 euros.

Le ministère des Transports et des Installations publiques d’Alaska présente cette idée comme l’objectif « d’améliorer et d’augmenter la sécurité et les opérations ». Pour rappel, en 2023, 92 animaux ont été percutés par des avions en Alaska. Ces incidents ont causé des dégâts matériels voire humain si un oiseau fut aspiré dans le moteur.

